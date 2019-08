Sportzot gaat in zee met Nederlandse zwemkampioene Bart Huysentruyt

19 augustus 2019

14u20 0 Brugge Brouwerij De Halve Maan kijkt over de grens en gaat een samenwerking aan met de Nederlandse zwemkampioene Sharon van Rouwendaal als ambassadrice van de alcoholvrije Sportzot.

Precies een jaar geleden lanceerdej De Halve Maan uit Brugge het alcoholvrije speciaalbier SPORTZOT (0,4 %). Het merk veroverde in korte tijd de Belgische én de Nederlandse markt. Deze zomer kondigde het merk al aan dat het zich voortaan toelegt op de ondersteuning van topatleten en hun Olympisch traject, van disciplines die vaak weinig luister krijgen bij media en sponsors. Naast enkele Belgische topatleten, verwelkomt de brouwerij nu ook de Nederlandse Sharon van Rouwendaal. “Een belangrijk deel van de Sportzot-productie gaat naar Nederland”, zegt Xavier Vanneste van De Halve Maan. “Met het vizier op verdere verankering, is de samenwerking met Sharon van Rouwendaal en in de toekomst misschien nog andere Nederlandse atleten een goeie match.” Sharon van Rouwendaal is Olympisch kampioene op de 10 km open water. Eerder deze zomer kondigde het merkde samenwerking aan met enkel Belgische topatleten, zoals marathonvedette Koen Naert, zwemmer Pieter Timmers, judoka Dirk Van Tichelt en roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys.