Sportsite Sport Vlaanderen Brugge krijgt make-over: betrokken partijen werken aan masterplan Mathias Mariën

25 september 2019

09u53 2 Brugge De stad Brugge, Sport Vlaanderen en Howest slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een masterplan voor de site van Sport Vlaanderen in Brugge. “Door de krachten te bundelen komen we tot een sterker plan dat blijk geeft van een kwalitatief, innovatief en toegankelijk sportbeleid", zegt bevoegd schepen Franky Demon (CD&V).

Concrete plannen of hoeveel alles zal kosten, kunnen de betrokken partijen nog niet geven. Daarvoor is eerst dat masterplan nodig om te bekijken wat er moet gerenoveerd, bijgebouwd of afgebroken worden. Al blijkt uit simulaties wel dat het gaat om enkele tientallen miljoenen euro. “De stad Brugge en Sport Vlaanderen werken al tientallen jaren uitstekend samen. Na eerdere participaties in de kleedkamers van de atletiekpiste, de wielerbaan, de turnhal, de bouw van de grote sporthal en de sportinnovatiecampus engageert de stad zich nu om voor een derde van de kostprijs bij te dragen aan de opmaak van het masterplan. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst deze goede traditie kunnen verderzetten", liet schepen van Sport Franky Demon optekenen. Voor Howest is de uitbouw van Sport Vlaanderen een noodzaak om zijn opleiding Sport en Beweging verder uit te bouwen. De timing van de plannen zal later duidelijk worden.