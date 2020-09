Sportcentrum Daverlo wordt Brugse hotspot voor coronaveilige concerten: Red Zebra en Jonas Winterland komen alvast Bart Huysentruyt

15 september 2020

11u24 0 Brugge Brugge speelt de Daverlozaal in Assebroek uit als uitgelezen concertarena in coronatijden. Onder meer Red Zebra, Augustijn en Jonas Winterland staan er al op het podium.

De cultuurzaal van het Daverlo-complex kent sinds 2012 een bloeiende geschiedenis. Dankzij Brugotta, de werking van Cultuurcentrum Brugge rond lokaal talent, zetten heel wat lokale bands de jongste jaren hun eerste stappen in een professionelere omgeving. “Dankzij grote technische investeringen toverden we de zaal ondertussen om tot de nieuwste hotspot voor concerten”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Daverlo biedt in het nieuwe cultuurseizoen niet alleen onderdak aan een hele nieuwe reeks Brugse bands, maar brengt ook heel wat internationale muzikale parels naar de stad.”

Voor een overzicht van de optredens in Daverlo en tickets kan je terecht op deze website.