Spontane staking bij deel personeel Proximus Brugge Mathias Mariën

18 november 2019

11u58 0 Brugge Bij een deel van het personeel van Proximus Brugge is maandagochtend een spontane staking uitgebroken. Reden is de blijvende ongerustheid over de aangekondigde hervormingen en de dreiging van 1.900 jobs die op de helling staan.

Het is vooral vakbond ACOD die de actie steunt. Een 50-tal personeelsleden staken mee. Er vinden in Brussel nieuwe onderhandelingen plaats over de hervormingen. Het personeel wil met deze actie een duidelijk signaal geven. “Er is veel ongenoegen bij het personeel omdat niet iedereen in aanmerking komt om zich te herscholen naar een nieuwe job in kader van de shift to digital”, zegt de vakbond. “Bepaalde groepen worden uitgesloten omdat ze niet meer omschoolbaar zouden zijn zijn naar het ‘digitale’ profiel wat de standaard moet worden . Nachtwerk wordt bovendien opgetrokken naar 55 jaar in plaats van 50.” Ook zullen de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers volgens de vakbond veel minder zijn, wat zal leiden tot een ongelijkheid tussen het personeel . Verder worden ook de vakbonden systematisch buiten spel gezet. Vorige week en ook dit weekend waren er al acties in Wallonië en Brussel.