Speurders treffen peniskoker aan bij notoire heroïnedealers: “Om urinetesten te omzeilen” Siebe De Voogt

24 oktober 2019

17u35 0 Brugge Het gerecht heeft dit voorjaar een bizarre vondst gedaan tijdens een huiszoeking bij twee Brugse heroïnedealers. Speurders troffen een peniskoker aan, waarmee het duo volgens het parket de urinetesten bij de huisdokter wilde omzeilen.

Detlef L. (47) en Kurt D. (50) zijn absoluut geen onbekenden bij het gerecht. Maandag werd voor L. nog 4 jaar cel gevorderd als mogelijke heroïneleverancier van een drugsdode en ook D. werd eerder al veroordeeld voor dergelijke feiten. Dit voorjaar vielen speurders binnen in zijn flat, waar ook L. verbleef. Naast een potje met heroïne, werden 72 gram speed in de diepvriezer gevonden. “Het was een echt drugshol”, stelde de procureur. “In de woning troffen we ook een peniskoker aan, die de beklaagden gebruikten om drugstesten te misleiden.” De koker zou het duo bij de huisdokter gebruikt hebben om in te plassen, terwijl ze andere urine aan de arts overhandigden. Detlef L. hangt 40 maanden cel boven het hoofd, terwijl z’n kompaan 37 maanden riskeert. Uitspraak op 28 november.