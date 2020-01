Spektakel met drones op nieuwjaarsnacht in Brugge gaat de mist in Bart Huysentruyt

01 januari 2020

11u24 5 Brugge De mist heeft het allereerste dronesspektakel op nieuwjaarsnacht in Brugge gedeeltelijk verpest. Het unieke concept, dat het vuurwerk verving, liep bij het eerste deel nog goed, maar tijdens het tweede gedeelte ging er wat mis. “De vochtigheid vormde een probleem”, zeggen de zaakvoerders van AndLights.

Ruim 15.000 mensen waren naar ‘t Zand afgezakt voor de Belgische primeur: een show met tachtig drones net voor de jaarwissel en er net na. De avond was uitstekend begonnen met het zandfeest Brugge Feest. Iedereen schreeuwde de kelen schor met onvervalste klassiekers en schlagers. Achter de schermen was er meer paniek. De organisatoren twijfelden eerst of het dronesspektakel zou kunnen plaatsvinden. Het mistige wolkendek leek maar niet open te breken. Toen dat omstreeks 23 uur toch leek te gebeuren, klonk er een zucht van opluchting en gingen de toestellen zo’n drie kwartier later toch de lucht in.

Veiligheidsmodus

Of dat allemaal volgens plan verliep, is niet helemaal zeker. Net voor middernacht vormden de drones wat figuren en later ook de letters van ‘Gelukkig nieuwjaar’ en ‘2020'. “Het eerste deel ging vlekkeloos wat betreft de countdown”, klinkt het bij Hannes Verschore van AndLights. “Veertig drones gingen zoals gepland de lucht in. Helaas sloeg de tweede reeks van 40 drones in veiligheidsmodus, omwille van een technisch probleem. We vermoeden dat de mist tot een uurtje voor opstijgen voor een vochtigheidsalarm zorgde. Het systeem is zo geprogrammeerd dat de veiligheid op geen enkel moment in gevaar kan komen. Hierdoor kon het systeem niet opstarten.”

Drie jaar aan gewerkt

Het tweede gedeelte van de show ging niet door. Het publiek liet het niet aan zijn hart komen, al werd hier en daar wel een knipoog gedaan naar het vroegere vuurwerk. Iemand uit het publiek schoot een paar minuten na middernacht zelfs een vuurpijl in de lucht. Dat zorgde voor wat hoongelach. AndLights werkte drie jaar naar het moment van deze eerste droneshow in België toe. “We zijn trots met team AndLights om hier pionier en baanbreker van dienst te zijn”, zegt Verschore. “We hadden natuurlijk graag onze show getoond, maar veiligheid gaat boven alles. Veertig drones synchroon in formatie laten vliegen is al een technisch huzarenstukje. Jammer van het tweede deel. We gaan dit snel evalueren en zorgen dat we nog sterker terugkomen.”