Speelmanskapel wordt contactpunt voor Brugse holebi-jongeren Bart Huysentruyt

12 februari 2020

10u36 0 Brugge De vzw CGSO (Centrum voor Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding) neemt de bruikleenovereenkomst van de Speelmanskapel over van het Vrijzinnig Centrum De Brug.

Het Vrijzinnig Centrum maakte sinds 1987 gebruik van de locatie in de Beenhouwersstraat in Brugge. Maar zij hebben sinds kort hun nieuwe gebouw langs de Hauwerstraat. “Door de overname kunnen diverse verenigingen de kapel blijven gebruiken als tentoonstellingsruimte, atelier of als contactpunt voor holebi-jongeren”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Binnen de vrijzinnige gemeenschap zijn er andere organisaties die een invulling aan de Speelmanskapel willen en kunnen geven. “Het Willemsfonds en August Vermeylenfonds organiseren er tentoonstellingen en willen dit blijven doen, vzw Been, een groep kunstenaars, wil een atelier in de kapel en het Centrum voor Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding en Rebus willen er een contactpunt voor holebi-jongeren inrichten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).