Spectaculair: sluisdeur van 2.500 ton in haven van Zeebrugge verplaatst voor renovatie Bart Huysentruyt

25 mei 2020

In de haven van Zeebrugge is een spectaculaire actie aan de gang. Voor de tweede keer wordt een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis van 2.500 ton zwaar losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie.

De deur heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld. De Pierre Vandammesluis dateert uit 1984 en bestaat uit twee sluishoofden met elk twee roldeuren en twee beweegbare bruggen. De meest zeewaartse sluisdeur werd in 2018 uit de deurkamers getild en in 2019 teruggeplaatst na renovatie in de achterhaven. Nu gebeurt hetzelfde met de meest landwaartse deur. Dat moet met de grootste voorzichtigheid, want de Pierre Vandammesluis is de enige toegang voor grote schepen tussen haven en achterhaven. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) woonde de spectaculaire verhuizing bij.

De werken nemen naar schatting 19 uur in beslag. De deur is nog extra verzwaard door 750 ton oesters die eraan hangen. Het renovatiewerk van 24 miljoen euro moet tegen september 2021 klaar zijn.