Spectaculair incident in Zeebrugse haven: hevige windstoot blaast containers van schip Siebe De Voogt

02 mei 2020

12u30 0 Brugge In de haven van Zeebrugge vond zaterdagmorgen een spectaculair incident plaats. Bij het lossen van een schip werden enkele containers naar beneden geblazen door een hevige windstoot. Gelukkig raakte niemand gewond.

Arbeiders waren rond 7.15 uur containers aan het lossen, toen een hevige windstoot op het schip inbeukte. “De containers waren net losgemaakt om van boord gehaald te worden", vertelt Joke Swyngedouw, woordvoerster van de haven. “Twee ervan belandden in het water. Enkele andere containers kwamen op de kaai terecht. Ze waren gelukkig allemaal leeg.”

Bij het incident raakte gelukkig niemand gewond. “Dat is het belangrijkste", stelt Swyngedouw. “De containers die in het water belandden konden door ons binnen het uur weer op de kaai gebracht worden. De rest is men volop aan het ruimen.”