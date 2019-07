Spectaculair: gerenoveerde deur van Vandammesluis wordt teruggeplaatst Bart Huysentruyt

09 juli 2019

09u05 0 Brugge Na een renovatie van meer dan een jaar, wordt vandaag een volledige sluisdeur vanuit de achterhaven overgebracht naar de Pierre Vandammesluis en opnieuw teruggeplaatst in haar deurkamer.

Het gaat om de meest zeewaartse sluisdeur. Een spectaculaire operatie, want de deur weegt 2.500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld. De actie maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de belangrijkste toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De operatie duurt 14 uur en er zijn maar liefst 50 mensen bij betrokken.

De sluisdeur werd op 22 maart 2018 losgekoppeld, uit het water getild en overgebracht naar de achterhaven voor onderhoudswerken. Oesters en slib zijn verwijderd. De mechanische onderdelen werden nagekeken, nieuwe technologieën en systemen zijn geïnstalleerd en de deur kreeg een nieuwe laag verf. In de sluis zelf werden aan de deurkamer en de deurloop reinigings- en schilderwerken uitgevoerd. De rails en geleidingsrails zijn vernieuwd.

De haven van Zeebrugge is een belangrijk maritiem kruispunt en economische motor voor Vlaanderen. In de achterhaven ontwikkelen zich de logistieke activiteiten, namelijk de behandeling van nieuwe wagens, een sector waarin Zeebrugge wereldleider is. Ook de voedingslogistiek situeert zich achter de sluis. De Pierre Vandammesluis uit 1984 is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Sinds 2010 gebeuren er continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Ook de komende jaren zal nog een sluisdeur, de meest landwaartse, worden losgekoppeld, in de achterhaven gerenoveerd en daarna terug in de kamer geplaatst. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken schat de volledige renovatie af te ronden tegen de zomer van 2023. De totale renovatiekost zal ongeveer 120 miljoen euro bedragen.