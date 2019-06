Spaanse muziek van Belle Perez op Vlaamse feestdag in Brugge Bart Huysentruyt

12 juni 2019

08u53 0 Brugge Het 11-juli Komitee viert op woensdag 10 juli de Vlaamse feestdag met als apotheose een optreden van de Vlaams-Spaanse zangeres Belle Perez.

De viering van de Vlaamse feestdag betekent in Brugge drie dagen feest. Dat start op zaterdag 6 juli met de 17de Breydel en De Coninck Wandeltocht met afstanden van 6, 12 en 19 kilometer. De tocht staat in het teken van psychische kwetsbaarheid en is een organisatie van de Brugse Metten Wandelclub. Op woensdag 10 juli is er een academische zitting in het stadhuis. Opmerkelijk is dat, naast sprekers als burgemeester Dirk De fauw en voorzitter Pol Van Den Driessche, twee jonge Bruggelingen over hun carrière komen vertellen. Het zijn operazanger Thomas Blondelle en onderneemster Leslie Cottenjé, genomineerd voor ‘onderneemster van het jaar’. In het stadhuis zorgt Young Woodwind Trio voor muziek. Daarna volgt een bloemenhulde op de Markt.

Om 20.45 uur barst het muziekfeest los op de Burg met Part Time Rebels. Afsluiten doet Belle Perez, dit jaar twintig jaar op het podium. Zij brengt haar grootste Spaanstalige hits in Brugge. Een dag later, op donderdag 11 juli, is er Burgrock met optredens van D’Expediteurs, Les Truttes en dj Dirk Stoops. Alle evenementen zijn gratis.