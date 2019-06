SOS HLN. Kinderen van verongelukte Jozef (33) op zoek naar zijn originele auto: “We willen dat stukje van papa terug in huis halen” Mathias Mariën

28 juni 2019

06u00 1 Brugge 29 jaar geleden overleed Jozef Vermoere (33) bij een tragisch arbeidsongeval met een vorkheftruck. De gepassioneerde autoliefhebber had een Opel Ascona Sport in zijn garage staan, maar na zijn dood besloot zijn echtgenote die te verkopen. Vandaag zijn de kinderen van Jozef naarstig op zoek naar de originele auto van hun vader. Een jarenlange zoektocht leverde nog niks op. “Papa krijgen we nooit meer terug. Maar die auto betekende zoveel voor hem. We zien het als een soort eerbetoon en een onderdeel van hem dat we graag willen thuisbrengen”, zegt Nele Vermoere.

Op 10 april 1990 stond de wereld bij de familie Vermoere stil. Het gezinnetje werd plots gebroken toen papa Jozef (33) om het leven kwam bij een tragisch ongeval. “Papa is véél te jong gestorven”, zucht dochter Nele. “Het enige geluk is dat hij redelijk jong aan kinderen is begonnen. Bij zijn dood was ik 8 jaar, mijn broer Dieter 10. Zo hebben we toch nog redelijk wat levendige herinneringen aan hem. Al blijft het natuurlijk moeilijk. We hebben een fantastische pluspapa, maar dat vervangt nooit je eigen papa.”

Opel Ascona Sport

Eén van de grootste herinneringen die Dieter en Nele hebben, is de liefde van hun vader voor auto’s. “Hij was echt gepassioneerd”, vertelt Nele. “In onze garage stond een witte Opel Ascona Sport. Geloof me: hij was daar enorm trots op. Hij haalde die enkel voor speciale gelegenheid boven. Om eens te gaan rijden op het circuit van Zolder bijvoorbeeld.” Jozef gaf de liefde voor wagens al snel door aan zijn kinderen. “Ja, ook aan mij”, glimlacht Nele. “Ach, ik weet het: de meeste mensen verwachten niet dat een vrouw iets kent van auto’s. Maar ik heb de microbe nu eenmaal overgekregen van papa.”

Kort na het tragisch arbeidsongeval besloot hun moeder echter de sportwagen van Jozef te verkopen. Een beslissing waar Nele en Dieter, toen nog kinderen, weinig over te zeggen hadden. “Ik denk dat je daar als kind ook niet meteen bij stilstaat. Pas vele jaren later kwam het besef: wat zouden we papa’s auto graag terug hebben”, vertellen Nele en Dieter. Een jarenlange zoektocht leverde vooralsnog weinig op. Op heden woont de familie in het Brugse, al zijn ze oorspronkelijk afkomstig uit Deerlijk. De kans is dan ook groot dat de wagen in 1990 daar werd verkocht. “We hebben geen chassisnummer of papieren meer, dus onze zoektocht was eigenlijk als zoeken in een speld in een hooiberg”, aldus Nele. Heel veel specificaties weten ze bovendien niet over de Opel, die wellicht bouwjaar 1981 had.

De familie lanceerde een oproep op Facebook en kreeg al wel wat reacties, maar de originele sportwagen van Jozef vonden ze nog niet.

Eerbetoon

“Het zou enorm veel betekenen als we de wagen alsnog zouden terugvinden. Het is moeilijk uit te leggen, maar na al die jaren heeft die auto – ondanks dat we hem al 29 jaar niet meer in ons bezit hebben – een enorme emotionele waarde. Het was de trots van papa. Natuurlijk krijgen we hem er niet mee terug, maar we zien het als een eerbetoon. Die wagen maakte onderdeel uit van hem. Dat stukje van papa zouden we graag terug naar huis brengen. Het wordt een moeilijke zoektocht, maar we hopen dat onze droom alsnog uitkomt”, besluit Nele Vermoere. Wie denkt eigenaar te zijn van de wagen of de eigenaar kent, kan contact opnemen met de familie via nele.vermoere@gmail.com.

Is er ook iets waarvan jij denkt dat het opgelost zou kunnen geraken met de hulp van 2 miljoen HLN-lezers? Laat het ons weten via SOSHLN@hln.be en mogelijk gaan we samen met jou - en al die lezers - op zoek naar een oplossing. Om zo de wereld weer een klein beetje beter te maken.