SOS HLN. Kinderen van verongelukte Jozef (33) kregen tal van tips in zoektocht naar zijn originele auto: “Spoor loopt dood bij eigenaar van 16 jaar geleden” Mathias Mariën

28 augustus 2019

13u06 0 Brugge Twee maanden na hun oproep op HLN.be is de familie Vermoere nog steeds op zoek naar de Opel Ascona van hun overleden vader. Jozef Vermoere (33) stierf 29 jaar geleden bij een tragisch ongeval, waarna zijn echtgenote besloot de wagen te verkopen. Zijn kinderen zijn nu al jarenlang tevergeefs op zoek. “We kregen tal van tips en mailtjes binnen na onze oproep. We hebben zelfs de laatste eigenaar gevonden. Wellicht is de auto niet meer in één stuk”, zegt dochter Nele.

Nele Vermoere was amper 8 jaar toen haar vader het leven liet. Dé grootste herinnering die ze aan hem heeft, is zijn liefde voor auto’s. Eind juni deed de vrouw uit Brugge het verhaal aan HLN.be. “Papa was echt gepassioneerd”, zei Nele toen. “In onze garage stond een witte Opel Ascona Sport. Geloof me: hij was daar enorm trots op. Hij haalde die enkel voor speciale gelegenheid boven. Om eens te gaan rijden op het circuit van Zolder bijvoorbeeld.” Jozef gaf de liefde voor wagens al snel door aan zijn kinderen. Kort na het tragisch arbeidsongeval besloot hun moeder echter de sportwagen van Jozef te verkopen. Een beslissing waar Nele en broer Dieter, toen nog kinderen, weinig over te zeggen hadden. “Pas vele jaren later kwam het besef: wat zouden we papa’s auto graag terug hebben”, klonk het.

Tal van tips

De familie lanceerde een oproep via SOS HLN en kreeg daardoor nieuwe hoop. Na jarenlang vruchteloos zoeken, kwam er eindelijk schot in de zaak. “We hebben enorm veel tips en mailtjes gekregen”, vertelt Nele. “Ook van mensen die dachten ooit eigenaar geweest te zijn van de wagen. Zo kwamen we uiteindelijk uit bij een man die de Opel 16 jaar geleden had gekocht om te gebruiken in het geval hij vervangstukken nodig had voor zijn racewagen.” Enig probleem: daardoor werd al snel duidelijk dat de wagen van Jozef wellicht niet meer terug te vinden zal zijn, althans niet in één stuk. “Het enige dat die man nog wist, is dat hij het onderstel later doorverkocht. Alleen weet hij niet meer aan wie. Die mens was daar zelf het hart van in”, aldus Nele. Voor de familie is de zoektocht naar de wagen - of wat er van overblijft - daarom nog steeds niet ten einde. “Zonder chassisnummer zal het een moeilijke zaak worden", vreest Nele. “Aan de verzekeraar van papa kunnen we het niet meer vragen. Die is ondertussen al gestorven.”

Hoop

De hoop helemaal opgeven wil de familie niet doen. “We blijven op zoek naar de Opel Ascona Sport van papa. Ook als er effectief nog maar een deel van overblijft."

Is er ook iets waarvan jij denkt dat het opgelost zou kunnen geraken met de hulp van 2 miljoen HLN-lezers? Laat het ons weten via SOSHLN@hln.be en mogelijk gaan we samen met jou - en al die lezers - op zoek naar een oplossing. Om zo de wereld weer een klein beetje beter te maken.