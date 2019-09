SOS Brugge wil minder terrassen in binnenstad:“Huidig reglement maakt van Brugge een pretpark” Mathias Mariën

05 september 2019

14u35 0 Brugge Verschillende Brugse belangenverenigingen luiden de alarmbel over de - volgens hen - verloedering van de binnenstad door de reglementering rond terrassen. Volgens SOS Leefbaar Brugge zijn er nu al te veel en wil het stadsbestuur de terrassen in de toekomst nog langer laten staan. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) begrijpt de kritiek niet zo goed. “We zijn vaak heel streng voor terrassen. Horecazaken moeten zich aan de regels houden. Daarom is nu ook voorzien dat er een GAS-boete tot 350 euro kan opgelegd worden voor wie de vergunning misbruikt", aldus De fauw. “Maar de horeca is nu eenmaal een belangrijke economische pijler van deze stad.”

Woordvoerder Dries van den Abeele hekelt vooral het feit dat de historische gevels in de binnenstad steeds minder te zien zijn door de toename van het aantal terrassen en de langere tijdspanne dat ze mogen uitgestald worden. Zijn vrees is dat er op termijn het hele jaar door gesloten terrassen zullen komen.“Dat het stadsbestuur regels uitvaardigt die de overdrijvingen van het toerisme moeten inbinden, is een verstandig initiatief. We stellen echter tot onze spijt vast dat tegelijk maatregelen worden genomen die hiermee in tegenstrijd zijn”, zegt hij. “Sinds vele jaren was een evenwichtige regel van toepassing, waarbij vaste terrassen in oktober werden afgebroken en tegen Pasen weer mochten worden opgebouwd. Om heel wat redenen was dit een goede regel, maar is deze veranderd. Binnenkort mogen ze - volgens wat wij horen - wellicht al blijven tot na Nieuwjaar. Een zeer slechte evolutie. De volgende stap zal zijn dat de horeca het hele jaar door hun terras wil uitstallen."

Pretpark

SOS Leefbaar Brugge ergert zich bovendien aan nog een ander fenomeen in de binnenstad. “We zien de evolutie van het plaatsen van tafels en stoelen aan om het even welke horecazaak in de binnenstad. Dit is een wanordelijke boel aan het worden die eveneens meewerkt om de pretparksfeer te verhogen”, zegt van den Abeele. “Op de duur wordt de stad een rommelige opslagplaats van tafels en stoelen. Ook tijdens sluitingsdagen, want dan gaan ze aan de ketting. De conclusie is dus niet dat we tegen terrassen zijn, maar wel dat we ons verzetten tegen permanente, laat staan gesloten terrasconstructies, tegen de ongecontroleerde plaatsing van tafels en stoelen, tegen het ongestoord overtreden van de reglementen en tegen de onbegrijpelijke goedkeuring van aanvragen die tegen de reglementen ingaan. Eigenlijk is het simpel: de horeca moet beseffen dat toeristen niet voor hen naar Brugge komen, maar dat ze hun broodwinning te danken hebben aan de aantrekkingskracht van de stad zelf." SOS Leefbaar Brugge krijgt in hun standpunt steun van Brugge die Scone vzw, Erfgoedforum Brugge en Marcus Gerards vzw.

De horeca is een belangrijke economische pijler in deze stad. We luisteren daarom ook naar hun wensen. De vrees van de erfgoedverenigingen dat er niet aan de gevels kan gewerkt worden of dat ze niet eens in de totaliteit zichtbaar zullen zijn, is ongegrond. Burgemeester Dirk De fauw

GAS-boete

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) begrijpt de kritiek niet zo goed. “We zijn vaak heel streng voor terrassen. Horecazaken moeten zich aan de regels houden. We weten dat sommige uitbaters dat reglement soms niet te letterlijk nemen. Daarom is nu ook voorzien dat er een GAS-boete tot 350 euro kan opgelegd worden voor wie de vergunning misbruikt, maar we hebben nog geen zo’n boetes uitgeschreven. Eerst willen we iedereen verwittigen.” Over de termijnen van de vaste terrassen is er nog geen beslissing genomen, zegt De fauw. Al is het wel de bedoeling om ze langer toe te laten. “De horeca is een belangrijke economische pijler in deze stad. We luisteren daarom ook naar hun wensen. De vrees van de erfgoedverenigingen dat er niet aan de gevels kan gewerkt worden of dat ze niet eens in de totaliteit zichtbaar zullen zijn, is ongegrond.” Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) zullen de terrassen in de toekomst nog slechts drie maanden op stal moeten, in plaats van vier. “We moeten mee met onze tijd en vernieuwen is nodig.”