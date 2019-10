Somaliër in cel op verdenking van aanranding in opvangcentrum voor asielzoekers Siebe De Voogt

29 oktober 2019

11u42 0 Brugge Een 25-jarige Somaliër zit in de cel op verdenking van een aanranding in een Brugs opvangcentrum voor asielzoekers. Een vrouw zou ’s nachts betast zijn door de man, maar die ontkent dat.

De feiten zouden zich eind vorige week afgespeeld hebben in het opvangcentrum voor asielzoekers langs de Vlamingstraat in Brugge. Een vrouw verklaart dat ze ’s nachts plots betast werd, toen ze lag te slapen. Een 25-jarige Somaliër werd door de politie in de boeien geslagen als verdachte. De onderzoeksrechter hield de man aan op verdenking van aanranding van de eerbaarheid. Zelf ontkent hij in alle toonaarden. De twintiger beweert zelfs dat hij de nacht van de aanranding niet in het opvangcentrum aanwezig was. Desondanks verlengde de raadkamer zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand.