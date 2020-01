Soap rond Brugse trajectcontrole duurt voort: gedwongen verhuis kost 30.000 euro, maar politie blijft zich verzetten tegen locatie Mathias Mariën

08 januari 2020

09u59 0 Brugge De trajectcontrole langs de Torhoutse Steenweg in Brugge blijft voor beroering zorgen. Agentschap Wegen en Verkeer zal begin 2020 de camera’s verplaatsen omdat ze nu in twee verschillende snelheidszones staan. Kostprijs: 30.000 euro. Alleen heeft de Brugse politie nog steeds geen toestemming gegeven voor de trajectcontrole.

De situatie sleept al lange tijd aan. Concreet gaat het om de trajectcontrole op de N32 tussen Brugge en Loppem, die na lange vertraging dit jaar operationeel zou moeten zijn. Bij de Brugse politie lieten ze vorig jaar al verstaan dat er echter een groot probleem is: op het traject gelden twee snelheidslimieten, een kort stukje 50 en het grootste deel 70. En dat is onwettig, dus moeten de camera’s verplaatst worden. De verhuis is voor begin 2020 gepland, maar dan nog is het de vraag of de trajectcontrole op korte termijn in gebruik zal genomen worden. De politie is al lange tijd tegen de locatie, aangezien toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts koos voor een trajectcontrole langs de Torhoutse Steenweg omdat er veel ongevallen gebeurden ... maar dat was op een ander stuk. Bovendien zijn er op het stuk heel wat zijstraten, waardoor een optimale werking niet mogelijk is.