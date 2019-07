Sneakers van 1.000 euro en meer: Brugge krijgt er exclusieve zaak bij in centrum Bart Huysentruyt

10 juli 2019

14u30 0 Brugge Dropdayz, een winkel gespecialiseerd in exclusieve kleding en sneakers, opent op 20 juli een pop-upzaak in de Geldmunstraat in Brugge.

In de winkel zullen enkel exclusieve stuks te vinden zijn, die in België extreem moeilijk te vinden zijn. Merken zoals Supreme, Bape, Palace, Off-White en Yeezy, de kledinglijn van Amerikaanse rapper Kanye West, hangen bij Dropdayz in de rekken. Sneakerliefhebbers die een uniek stuk aan de haak willen slaan, moeten wel diep in hun buidel tasten. “De bedoeling van onze pop-up is echt om exclusiviteit naar België te brengen”, zegt initiatiefnemer Maxim Vanneste uit Kortrijk. “De sneakers en kledij die wij verkopen zijn van uitstekende kwaliteit en van de bekendste merken. Onze stock komt van over de hele wereld, en de oplages zijn enorm beperkt.” De prijzen in Dropdayz starten aan 50 euro en lopen op tot 1.250 euro. Wie de winkel wil bezoeken, zal snel moeten zijn, want de winkel is slechts negen dagen geopend. “Het is nu of nooit,”, zegt Vanneste. “Momenteel hebben er al zo’n honderd jongeren laten weten aanwezig te zijn.”