Smedenpoort in alle glorie hersteld Bart Huysentruyt

22 november 2019

15u00 0 Brugge De Smedenpoort, de oudste van de stad langs de vesten, is in haar glorie hersteld.

De voorbije maanden werd hard gewerkt om de poort weer te doen schitteren. De oker kleur komt nu weer helemaal tot haar recht. “Deze kleur kwam niet zomaar uit de lucht vallen, want na historisch onderzoek bleek dat de poort vroeger in oker gekaleid was”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). Dankzij deze grondige restauratie en schilderwerken schittert de poort weer zoals in de middeleeuwen. De kosten bedragen zo'n 130.000 euro.