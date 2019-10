Sluit Brugge na Gentpoort ook het Guido Gezellemuseum? Bart Huysentruyt

22 oktober 2019

18u46 0 Brugge Sluit de stad Brugge na de Gentpoort ook het Guido Gezellemuseum? Die mogelijkheid wordt momenteel in een studie onderzocht.

Het museum rond Brugges bekendste dichter is al een poos minder in trek. In heel 2018 kreeg Gezelles geboortehuis in de Rolweg amper 2.858 bezoekers over de vloer. “Dat het museum buiten het toeristisch circuit ligt, is de grootste oorzaak”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “We moeten aan dat museum een nieuw elan geven, of het sluiten. Dat wordt momenteel in een studie onderzocht. De komen-de weken valt daarover een beslissing.” In 2011, het jaar van de laatste herinrichting, vonden 6.700 be-zoekers de weg naar het museum. Maar sindsdien ging het bergaf.