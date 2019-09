Sluikstorters letten maar beter op tijdens de ‘handhavingsweek’ Bart Huysentruyt

18 september 2019

11u28 0 Brugge Brugge neemt deel aan de ‘handhavingsweek’ van 30 september tot 6 oktober.

In 2016 is die week gestart als West-Vlaamse actie tegen zwerfvuil, maar ondertussen uitgebreid over heel Vlaanderen. De stad zal, samen met de politie, tijdens deze week extra aandacht schenken aan de overtreders. Naast de aanwezigheid van politie zullen ook GAS-vaststellers op een aantal gevoelige locaties staan om flagrante overtredingen te beboeten.

“We doen er alles aan om het mensen makkelijk te maken om hun afval correct te deponeren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Ondertussen staan er meer dan 1.550 vuilnisbakken en jaarlijks wordt er ongeveer 290 ton afval verzameld. Op het strand van Zeebrugge rekenen we dan weer op de inzet van de Propere Strandlopers.”

In 2018 werden er 58 GAS-dossiers opgesteld voor afval en sluikstort. De boetes starten bij 50 euro, maar kunnen oplopen tot 200 euro. Er worden dit jaar meer boetes verwacht, omdat er meer GAS-ambtenaren zijn bijgekomen.