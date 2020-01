Slotenmaker uit ‘Aspe’ geeft zijn loper door aan jongere generatie: “Slechts weinig mensen geraken overal binnen zoals ik” Bart Huysentruyt

17 januari 2020

07u51 0 Brugge De bekende slotenmakerij van Erik Compernolle (66) in de Baron Ruzettelaan in Assebroek is overgenomen. Erik, die ook in de VTM-serie ‘Aspe’ commissaris Pieter Van In en co hielp met het openmaken van sloten, geeft de fakkel door aan Bruggeling Bart Deman (33). Die leerde de jongste jaren het ambacht. “We zijn een uitstervend ras.” Erik blijft wel meehelpen in de zaak.

Op zoek naar iemand die een kluis vlotjes kan openmaken? Contacteer dan voortaan Bart Deman. De Bruggeling zwaait voortaan de plak in de slotenmakerij van Erik Compernolle in Assebroek. Die laatste blijft wel meehelpen in de zaak.

Erik is al sinds 1975 slotenmaker. Hij komt oorspronkelijk uit de bouw, maar - geprikkeld door stofoverlast - ging hij op zoek naar een andere job. “Ik kon aan de slag bij Roels in de Vlamingstraat in hartje Brugge. Daar leerde ik de knepen van het vak om sloten en brandkasten open te krijgen zonder schade te veroorzaken”, zegt de handige harry.

Vergeten codes

“Dagelijks hielp ik mensen uit de nood die hun sleutel vergaten of die hun sleutel braken in het slot. Een groot deel van mijn ingrepen spitst zich toe tot huishoudens die ongewenst bezoek over de vloer kregen, want vaak moet ik na inbraak stukgemaakte sloten vervangen in woningen. Tussen 1975 en 2005 moest ik zeker driemaal per week kluizen van de bank open krijgen omwille van vergeten codes. Ook bij sterfgevallen moet al eens een kluis worden opengemaakt. Jammer maar helaas: die opdrachten zijn weggevallen sinds de BBL opging in de ING-bank. De nieuwe bedrijfsleiders gingen in zee met een firma die in het hele land tussenbeide komt. Verder word ik ook regelmatig meegenomen door de politie om deuren te openen.”

Overspel

In het begin van zijn carrière ging Erik ook mee met gerechtsdeurwaarders voor het vaststellen van overspel. “Er zijn er slechts weinig mensen die overal binnen geraken zoals ik”, glimlacht hij. “Ik ben lid van een uitstervend ras, want ik ben een van de weinige slotenmakers in het Brugse.”

Nu Erik en Marleen stilaan de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, leggen ze hun lot in handen van Bart Deman. De 33-jarige Bruggeling heeft samen met zijn vader Glaswerken Deman op de Blauwe Toren. “Mijn pa doet de zaak verder, ik richt me voortaan vooral op de slotenmakerij”, vertelt Bart.

Interventies

“Dit is een echt ambacht en een uitstervend ras. Ik heb een erkende opleiding van de Vlaamse overheid gevolgd om dit beroep te kunnen uitoefenen. De ervaring die Erik me kan doorgeven, is onbetaalbaar. Zijn zaak is natuurlijk alombekend in Brugge. Hij helpt me met de opstart. Zelf zal ik instaan voor interventies, dag en nacht.”

Slotenmakerij Deman is elke werkdag geopend van 8 tot 18 uur, op zaterdag van 8 tot 12 uur.