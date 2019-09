Sloeg veertiger aannemer bewusteloos tijdens vrijgezellenfeest? Siebe De Voogt

24 september 2019

14u20 0 Brugge Een 43-jarige man uit Wielsbeke staat in de Brugse rechtbank terecht voor slagen aan een 57-jarige aannemer uit Koekelare. Twee jaar geleden werd hij bewusteloos geslagen door een groepje vrijgezellen in Brugge. Kurt B. ontkent evenwel dat hij een vuistslag uitdeelde.

Het slachtoffer was op 17 juni 2017 werken aan het uitvoeren in de woning van zijn zoon in de Vlamingstraat in Brugge. In de loop van de namiddag zag hij hoe een groepje vrijgezellen buiten een tuinslang uit z’n aanhangwagen haalde. Toen L.R. hen vroeg om de tuinslang terug te leggen, gaf een van de mannen hem volgens een getuige een vuistslag vol in het gezicht. De aannemer viel bewusteloos op de grond en werd uiteindelijk met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij brak een tand en liep een lichte hersenschudding en een oogletsel op. Volgens zijn advocaat Klaas Van Dorpe heeft de man blijvende schade. Hij vorderde een schadevergoeding van 4.350 euro.

Het groepje vrijgezellen zette na de vechtpartij zijn weg verder. Nadat het slachtoffer in de media zijn verhaal had gedaan, trok K.B. (43) uit Wielsbeke zelf naar de politie. “Mijn cliënt vond het verhaal in de krant zo opgeklopt, dat hij z’n eigen versie wilde geven”, pleitte zijn advocaat. “Hij gaf het slachtoffer enkel een duw, maar geen vuistslag. Hij wilde gewoon dat z’n treiterende houding zou stoppen. Die man is op zijn achterwerk gevallen en raakte daardoor wellicht gewond.” Volgens het openbaar ministerie kampt K.B. met een agressieprobleem. De procureur vorderde dan ook een straf gekoppeld aan voorwaarden. Uitspraak op 22 oktober.