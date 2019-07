Slimme sensoren meten in Brugge luchtkwaliteit: “Zo weten we waar we moeten ingrijpen” Bart Huysentruyt

08 juli 2019

18u03 0 Brugge De stad Brugge zal nog deze zomer op zes plaatsen ‘smartspots’ installeren om de luchtkwaliteit te meten. Niet alleen het fijn stof, maar ook de temperatuur en de ozonwaarden worden nagegaan. “Op basis van die gegevens kunnen we ons beleid aanpassen”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet.

Voor het Europess project SCIFI (Smart Cities Innovation Framework Implementation) worden in de binnenstad zes zogenaamde smartspots of slimme sensoren geplaatst voor de meting van de luchtkwaliteit. Die zes uitgekiende plekken zijn de Gentpoort, de Kruispoort, de Steenstraat ter hoogte van de Sint-Salvatorkathedraal, Sint-Jakobsstraat ter hoogte van het Stedelijk Conservatorium, woonzorgcentrum Jeruzalem in de Stijn Streuvelstraat 1 en de Langerei ter hoogte van het Genthof.

“De sensoren die de luchtkwaliteit meten, worden gekoppeld aan een platform, zodat de data in realtime zichtbaar en raadpleegbaar zijn”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “De stad zal deze data ook kunnen verwerken tot daggemiddelden, trendanalyses uitvoeren en vergelijken met de Europese grenswaarden en de grenswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.”

Vijf maanden

De sensoren meten niet alleen het fijn stof in de lucht, maar ook zwaveldioxide, koolstofmonoxide, stikstofdioxide, ozon, geluid, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. “Het zijn geavanceerde toestellen, die we vanaf 1 augustus zullen ophangen”, zegt Esquenet. “Ze blijven vijf maanden in het straatbeeld. Deze periode geeft ons de kans om deze meetmethode uitgebreid te testen.”

Het stadsbestuur neemt al verscheidene initiatieven voor het meten van de luchtkwaliteit. Zo beschikt het stadslabo over drie meettoestellen, waarvan twee opgesteld in Zeebrugge en Zwankendamme en een meetfiets voor het opsporen van probleemlocaties wat fijn stof betreft. Daarnaast beschikt de stad ook over afzonderlijke geluidsmeters. “Deze toestellen meten erg precies, maar zijn vrij duur in aankoop. Sensoren kunnen dan ook een belangrijke aanvulling hierop zijn”, zegt Esquenet.

Minder auto’s

De voordelen van deze testperiode zijn groot, zegt de schepen. “We kunnen een kleinschalig meetnet uitbouwen op zes plaatsen en de gemeten waarden vergelijken met die van de meetfiets. Zo zien we of alle waarden overeenkomen en waar we ingrepen moeten doen om bijvoorbeeld het fijn stof terug te dringen. Dat kan zijn door minder auto’s in die buurten toe te laten en zo de gezondheid te laten primeren.”

De huurprijs van de zes ‘smartspots’ bedraagt 5.096 euro.