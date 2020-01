Slimme camera die aan 1.300 euro per uur flitste, sinds enkele weken bijna werkloos: “Extra signalisatie bleek echt wel nodig” Mathias Mariën

03 januari 2020

08u01 0 Brugge De ‘best flitsende verkeerscamera’ van ons land is sinds enkele weken bijna werkloos. Het Brugs stadsbestuur liet in december extra signalisatie plaatsen bij het oprijden van ‘t Zand. Het aantal bestuurders dat op autoluwe dagen de Zuidzandstraat inrijdt, daalde intussen spectaculair. “Voorlopig staan er mobiele tekstkarren, maar we blijven uitkijken naar een permanente oplossing", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Sinds eind 2018 registreert een slimme camera aan het begin van de winkelstraten bestuurders die - op autoluwe dagen - toch de straat inrijden. Alleen bleek de camera bij het binnenrijden van de Zuidzandstraat net iets té goed te werken. In één jaar tijd vlogen maar liefst 7.549 chauffeurs op de bon.Telkens ging het om bestuurders die het verbodsbord hadden genegeerd tijdens de autoluwe momenten op zaterdagen en andere shoppingdagen tussen 13 uur en 18 uur. Het totaal bedrag aan boetes door de camera stond eind november op 437.000 euro, of omgerekend zo’n 1.300 euro pér uur dat de camera in dienst was.

De bijkomende signalisatie bewees de voorbije weken meteen haar nut. Het aantal overtreders is spectaculair gedaald Dirk De fauw

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet zich in het verleden zelf al vangen door de camera. Eind november stelde hij dat het absoluut niet de bedoeling kan zijn dat zoveel mensen een boete ontvingen. Een extra moeilijkheid is dat je eenmaal de afslag ‘t Zand neemt, onmogelijk nog rechtsomkeer kan maken. “Ondertussen hebben we de situatie aangepakt en is er extra signalisatie geplaatst in de vorm van mobiele tekstkarren", zegt De fauw.

90 procent minder boetes

Op die manier worden bestuurders die de afslag richting ‘t Zand willen nemen, extra attent gemaakt op het verbod. De verkeersborden aan de kant van de weg bleken onvoldoende zichtbaar. “De bijkomende signalisatie bewees de voorbije weken meteen haar nut. Het aantal overtreders is spectaculair gedaald”, zegt de burgemeester. Concreet betrapte de ANPR-camera 90 procent minder chauffeurs. De 10 procent die wél doorreed, moet het – met de extra signalisatie – bijna met opzet gedaan hebben.

Vanop afstand regelen

Voorlopig wordt de mobiele tekstkar ingezet op drukke momenten. Een definitieve oplossing is het niet. “We blijven zoeken naar een permanente, efficiënte manier om de verkeerssituatie aan te duiden. De bedoeling daarbij is dat de politie de signalisatie vanop afstand kan regelen”, aldus De fauw. In de tussentijd blijft de stad gebruik maken van de mobiele tekstkarren.

Ter herinnering: wie op autoluwe dagen toch de winkelstraat binnenrijdt, ontvangt een boete van 58 euro.