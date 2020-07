Sleepwerken in haven Zeebrugge zijn ook komende vijf jaar karwei voor Boluda Towage Europa Bart Huysentruyt

15 juli 2020

17u02 2 Brugge Het bedrijf Boluda Towage Europa krijgt vanaf 1 januari 2021 opnieuw de concessie toegewezen voor sleepdiensten in de haven van Zeebrugge. De concessie geldt voor vijf jaar.

De focus van de samenwerking tussen het havenbestuur MBZ en Boluda Towage Europe ligt op een efficiënte, vlotte en veilige scheepvaart tegen een competitieve kostprijs waarbij eveneens sterk wordt ingezet op duurzaamheid. Het bedrijf heeft zich ertoe verbonden om twee nieuwe slepers in te zetten die voldoen aan de nieuwste uitstootnormen. Na de sleepboot Union Koala, die Boluda Towage Europe in 2019 al liet ombouwen naar de nieuwe normen, wordt dit jaar ook de Union Panda omgebouwd om aan deze norm te voldoen. De uitstoot van de overige sleepboten zal tijdens de eerste twee jaar van het contract drastisch aangepakt worden. Walstroom zal de standaard worden voor boten in rust, zo kunnen de sleepboten hun motoren uitschakelen tijdens hun verblijf aan de kade. De vloot zal in totaal bestaan uit acht krachtige sleepboten, allemaal gecertificeerd volgens de hoogste brandblusvereisten. Ze zullen ook bemand worden met lokale bemanningsleden.

Volgens CEO Geert Vandecappelle is de toewijzing een vorm van vertrouwen. “We werken al heel lang voor de haven en hebben deze klus mede te danken aan onze lokale bemanningen en de ondersteuning van hun families. Zij hebben zich generaties lang, vanaf de beginjaren van URS tot aan het huidige Boluda Towage, voor ons bedrijf in Zeebrugge ingezet en hun loyaliteit, passie voor het vak en professionele attitude binnen hun families doorgegeven. Voor hen is de toekenning van deze concessie een echte opsteker, zodat zij hun werkzaamheden ook de komende jaren in Zeebrugge kunnen blijven verrichten.”