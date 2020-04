Slechts 1 van 113 bewoners test positief op COVID-19 in wzc Hallenhuis Mathias Mariën

15 april 2020

11u34 0 Brugge De voorbije dagen raakten de resultaten van de coronatesten bekend in wzc Hallenhuis op Sint-Andries. Het wzc werd vorige week geselecteerd als een van de 85 wzc’s waar alle bewoners getest konden worden. Van de 113 bewoners blijkt uiteindelijk slechts één bewoner besmet met COVID-19.

Deze positief geteste bewoner, die momenteel geen coronasymptomen vertoont, is meteen op de kamer in quarantaine geplaatst en krijgt daar verder de nodige zorgen. In wzc Hallenhuis konden geen personeelsleden getest worden. De resultaten stemmen tot tevredenheid, maar zijn geen garantie voor de toekomst.

Momentopname

“We beseffen erg goed dat dit een momentopname is en dat de situatie snel kan veranderen”, zegt schepen en Mintus-voorzitter Pablo Annys. “We houden de strenge voorzorgsmaatregelen verder aan, om bewoners en personeel zo goed mogelijk te beschermen”.

Annys dringt erop aan dat de testcapaciteit wordt opgedreven, om zo de bewoners én personeelsleden van alle woonzorgcentra te kunnen testen. Ook de centra voor personen met een beperking moeten volgens de schepen in het testbeleid worden opgenomen.