Slecht nieuws voor Cercle-doelman Miguel Van Damme: opnieuw in ziekenhuis in strijd tegen leukemie Mathias Mariën

25 januari 2020

10u33 18 Brugge Slecht nieuws over Cercle-doelman Miguel Van Damme. De voetballer ligt opnieuw in het ziekenhuis en zou hervallen zijn in de strijd tegen leukemie. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

Van Damme voert al jaren een zware strijd tegen kanker en herviel eerder al eens. Toch bleef de doelman van de vereniging vechten. Enkele maanden geleden onderging hij een transplantatie nadat de dokters een ‘perfecte match’ hadden gevonden als donor. Vrijdagavond kreeg Cercle Brugge echter slecht nieuws te horen. De doelman ligt opnieuw in het ziekenhuis nadat dokters slechte cellen vaststelden in zijn lichaam. Midden vorige week kreeg Van Damme tijdens het gala van de Gouden Schoen nog een bemoedigende boodschap van de wereldberoemde doelman Iker Casillas.

Applaus in 16de minuut

Net nu maakt Cercle Brugge bekend dat ze de handen in elkaar slaan met de stichting ME TO YOU. Samen gaan beide partijen een structureel partnership aan met de doelstelling om de bewustwording én het onderzoek naar leukemie of bloedkanker meer onder de aandacht te brengen. Het constructieve partnership zal net voor de start van Cercle Brugge-Anderlecht van komende zondag om 14u30 worden afgetrapt. De vereniging roept alle supporters op om in de 16de minuut één minuut te applaudisseren - verwijzend naar het rugnummer van Miguel Van Damme.