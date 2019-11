Slagerij Van Den Berghe viert vijfde verjaardag met feestweekend Bart Huysentruyt

12 november 2019

15u08 0 Brugge De slagerij Van Den Berghe, voorheen slagerij Huys, viert komend weekend van 16 en 17 november het vijfjarig bestaan.

“We willen graag onze klanten bedanken voor hun trouw en nieuwe klanten verwelkomen. Daarom is iedereen welkom om onze nieuwe producten te ontdekken en te proeven”, zegt Geert Van Den Berghe. “Ook de eindejaarsfolder zal in de winkel liggen. We bieden onze klanten het hele weekend door lekkere proeverijen en uiteraard is er voor elke klant een gratis attentie.” De slagerij in Sint-Andries is precies vijf jaar geleden geopend. Sindsdien is er in de Ezelstraat ook Meat Boutique bijgekomen, een tweede vestiging.