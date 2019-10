Slachthuisstraat en Sint-Pieterszuidstraat krijgen nieuwe fietspaden Bart Huysentruyt

08 oktober 2019

14u04 0 Brugge Het fietsverkeer in de Sint-Pieterszuidstraat in Sint-Pieters zal in de toekomst veiliger verlopen. Het kruispunt Sint-Pieterszuidstraat-Slachthuisstraat-Beekweg krijgt nieuwe fietspaden.

“Met de aanleg van fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat en de Slachthuisstraat willen we de verkeersveiligheid verbeteren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Ter hoogte van bovenvermeld kruispunt komt er een langgerekte rotonde met gemarkeerde fietspaden. Om de rijweg in breedte te beperken en toch vlotte doorstroming toe te laten voor de bus en zwaar vervoer, wordt een ribbelstrook voorzien, variërend in breedte volgens noodzaak en de mogelijkheden. Naast de aanleg van nieuwe fietspaden worden er ook 42 nieuwe bomen aangeplant, hiermee wordt het groene karakter van de omgeving versterkt.”

Er bestonden al plannen om de verkeerssituatie vroeger aan te pakken, maar het project van Elia voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en hoogspanningsstation Waggelwater zorgde voor uitstel. De uitvoering van het fietsproject zal nu onmiddellijk aansluiten op de werkzaamheden van Elia, nog dit najaar. De totale kostprijs bedraagt 358.000 euro.