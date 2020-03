Slaat de verveling toe? Doe mee aan virtuele zoektocht in de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg Bart Huysentruyt

21 maart 2020

10u56 0 Brugge Om cultuurliefhebbers ook thuis te laten genieten van de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg organiseert Cultuurcentrum Brugge vanaf maandag 23 maart een virtuele zoektocht.

Elke dag om 13.30 uur stelt het Brugse cultuurhuis een vraag op zijn Facebookpagina. Het antwoord is te vinden via de virtuele rondleiding. Wie als eerste het juiste antwoord vindt, en dat antwoord ook als eerste post onder de vraag van de dag, ontvangt een waardebon van 10 euro voor toekomstige voorstellingen van Cultuurcentrum Brugge. “In deze moeilijke en bijzonder vreemde tijden, brengen we cultuur graag tot bij de mensen in huis. Ook al ontmoeten we elkaar even niet op onze favoriete cultuurlocaties, toch willen we cultuurliefhebbers blijven inspireren”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Deelnemers kunnen maar één keer winnen. De waardebon wordt opgestuurd na de coronacrisis en is twee jaar geldig.