Sjoemelende vrederechter veroordeeld, maar niet gestraft: “Gemakshalve systeem uitgedacht” Wouter Spillebeen

19 december 2019

15u01 2 Brugge De Brugse vrederechter T.B. is veroordeeld voor gesjoemel met verplaatsingskosten, maar wordt niet gestraft en kan zijn job voorlopig blijven uitoefenen. “Er loopt wel nog een tuchtonderzoek tegen de rechter”, aldus de voorzitter van de West-Vlaamse politie- en vrederechters. Zijn voorganger die met het gefoefel begon en de hoofdgriffier krijgen wel een boete van 600 euro, maar volledig met uitstel.

De 54-jarige vrederechter kwam onder vuur te liggen in 2014. Toen verstuurde de toenmalige voorzitter van de Brugse rechtbank een brief naar de procureur des Konings waarin hij uit de doeken deed dat er in het vredegerecht een systeem bestond om de verplaatsingskosten te misbruiken. In november viel de gerechtelijke politie binnen op de griffie.

Systeem verdergezet

Vrederechters moeten regelmatig een bezoek brengen aan het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem om patiënten op te volgen die er onder bewindvoering geplaatst zijn of die gedwongen opgenomen werden door die vrederechter. Normaal plannen de vrederechters die bezoeken zo dat ze verschillende personen kunnen zien op enkele uren tijd, maar de Brugse vrederechter rekende toch iedere keer nieuwe verplaatsingskosten aan. Bovendien werd telkens de maximale vergoeding gevraagd voor afstanden van meer dan 15 kilometer, hoewel de afstand veel korter was. Zo rekende de rechter maandelijks tot 800 euro verplaatsingskosten aan, goed voor een totaalbedrag van 7244 euro.

Ze hebben gehoorzaamheid aan de wet gezworen en dienen die strikt toe te passen. Martin Minnaert

Vrederechter op rust J.L. (73), die dat systeem uitgedacht zou hebben, gaf in 2013 de fakkel door aan T.B. en die zette de praktijk verder. “Ze hielden een systeem in stand”, pleitte de verdediging bij de behandeling van de zaak. “Ze wisten niet dat het eerste kanton van het Brugse vredegerecht op een foute manier verplaatsingsvergoedingen inde. Ze volgden enkel hun voorgangers.” De hoofdgriffier S.D. (52) die samen met de rechters voor het hof van beroep moest verschijnen, beweerde dat niemand wijs raakt uit hoe de verplaatsingsvergoedingen uitbetaald moeten worden en dat ze dus niets verkeerd deden.

Tuchtprocedure

Die redenering volgde voorzitter van het Gentse hof van beroep Martin Minnaert niet. “In de wet is een duidelijke regeling voorzien voor de verplaatsingskosten. In de parlementaire voorbereiding van die wet wordt nog eens duidelijkheid verschaft. De beklaagden werkten gemakshalve een systeem uit voor de vergoeding van hun onkosten. Ze hadden inlichtingen moeten inwinnen als ze de wet niet duidelijk vonden. Ze hebben gehoorzaamheid aan de wet gezworen en dienen die strikt toe te passen”, las hij voor uit het arrest.

T.B. werd schuldig geacht, maar krijgt de gunst van de opschorting van straf. Dat betekent dat hij behoudens nieuwe feiten geen straf krijgt en ook een blanco strafblad behoudt. Hij kan voorlopig ook zijn job blijven uitoefenen, al loopt er nog een tuchtprocedure. “Nu er een beslissing is in het hof, zal die procedure verdergezet worden”, duidt Leo Vulsteke, voorzitter van de West-Vlaamse politie- en vrederechters. “Nu wordt het systeem van verplaatsingskosten wel correct uitgevoerd.”