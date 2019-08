Sissy-Boy weg op de Markt? “Geen sprake van” Bart Huysentruyt

07 augustus 2019

15u10 0 Brugge Het hardnekkige gerucht dat modeketen Sissy-Boy zou wegtrekken van de Markt in Brugge, is uit de lucht gegrepen. Dat zegt de uitbater van de winkel.

Er doen al een paar weken verhalen de ronde als zou Sissy-Boy plaats maken voor MediaMarkt of een andere grote speler. “Niets van aan”, reageert de winkelverantwoordelijke. “Ik begrijp dat er wat onrust is, maar we blijven hier gewoon verder werken.” De Nederlandse winkelketen Sissy-Boy ging in het voorjaar failliet, maar kon al meteen een doorstart maken. De Termeer Groep, het moederbedrijf van Sacha en Manfield, werd snel de nieuwe eigenaar. In België heeft Sissy-Boy winkels in Knokke-Heist, Gent, Hasselt, Brugge en Antwerpen. Die blijven geopend.