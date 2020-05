Sissy-Boy verdwijnt op de Markt, Medi-Market neemt plaats in Bart Huysentruyt

08u39 0 Brugge Verschuiving op de Markt in Brugge, waar de Nederlandse kledingketen Sissy-Boy eind juni het oude postgebouw weer verlaat. De vrijgekomen handelsruimte op de hoek met de Breidelstraat wordt ingenomen door parafarmaciegroep Medi-Market.

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar werd door Sissy-Boy lang ontkend: ze verlaten het oude postgebouw op de Markt in Brugge. Oorspronkelijk waren de plannen om een groot pand in de Steenstraat te gaan betrekken, maar door de coronacrisis staan die plannen ‘on hold’. Voorlopig verdwijnt Sissy-Boy dus uit Brugge. De vrijgekomen handelsruimte blijft niet lang leeg staan.

Het voormalige postgebouw op de Markt uit 1891 van stadsarchitect Louis Delacenserie zal half juli ingenomen worden door Medi-Market. De parafarmaciegroep werd opgericht in 2014 door de Brusselse ondernemer Yvan Verougstraete. Medi-Market wil de prijzenstrijd aangaan met traditionele apothekers. En zo zitten er wel een aantal in de omgeving van de Brugse Markt. Medi-Market telt meer dan dertig vestigingen in België en Luxemburg.