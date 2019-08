Sint-Pietersplas wordt de ‘Brugse Watersportbaan’: camping en zwemmen op verlanglijstje Bart Huysentruyt

16u45 0 Brugge De stad Brugge neemt een studiebureau in de arm om de mogelijkheden aan de Sint-Pietersplas, net buiten de stad, uit te breiden. Er zijn immers geïnteresseerden om er openluchtzwemmen, een camping of zelfs een paintballsite onder te brengen. “Als je het succes van het zwemmen aan de Coupure ziet, dan doet dat verlangen naar meer”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

De aanstelling van zo'n studiebureau voor de opmaak van een masterplan voor het recreatiegebied Aan De Plas is geen verrassing. De voorbije jaren gonsde het al van de activiteit aan de Sint-Pietersplas en waren er meermaals voorstellen van privé-organisaties om iets extra’s te kunnen doen. Zo was er de vraag voor een vaste paintballsite, maar ook voor een zone voor openluchtzwemmen of recreatie met opblaasbare watertoestellen. Een uitbater kwam zelfs met het idee voor glamping, de chiquere en comfortabelere vorm van kamperen. “Al die voorstellen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen en zouden hier kunnen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Alleen zijn die mogelijkheden er nu op ruimtelijk vlak niet. We moeten daarvoor een kader scheppen.”

Vandaag wordt de site gebruikt voor watersporten zoals windsurfen, paddle, zielen, hengelen en zwemtrainingen. Het domein is in concessie gegeven en wordt uitgebaat door Caroline Uyttendaele. “Al bij al is de activiteit hier nog beperkt, gezien de mogelijkheden van de Sint-Pietersplas,” zegt Demon. “Daarom willen we nu serieus gaan onderzoeken wat er allemaal kan. We willen dit graag op vrij korte termijn duidelijk hebben. Het is mijn ambitie om binnen de vijf jaar hier veel meer activiteiten te hebben. Als je ziet wat openwaterzwemmen aan populariteit genereert aan de Coupure, dan doet dat verlangen naar meer in Brugge. Hier kan dat.”

Zo wordt de Sint-Pietersplas stilaan de Brugse versie van de Gentse Watersportbaan of 't Klein Strand in Jabbeke. Al wil Demon de site daarmee niet vergelijken. “We moeten opletten dat we ook de landschappelijke waarde van dit domein niet vergeten. Het open polderlandschap, de historische boomgaarden en de nabijheid van een beschermde omwalde hoeve spelen ook een rol in de toekomstige ontwikkeling van deze site. Bovendien is het grootste probleem de mobiliteit. Er is vandaag al weinig parking voorzien. Die kan er in de toekomst wel komen als de gronden van het OCMW in de buurt ontwikkeld worden tot nieuw woonzorgcentrum. Die werken starten normaal nog dit jaar. De parking zou dan ook gebruikt kunnen worden voor dit domein.”

Aan de waterkwaliteit zal het alleszins niet liggen. “Die is hier al de hele zomer heel goed”, vult Caroline Uyttendaele nog aan. “Voor Brugge zou dit een fantastische watersportlocatie kunnen worden.”