Sint-Pieters-Roos schiet ‘high’ bij de Master of Flanders Bart Huysentruyt

01 juli 2019

17u24 0 Brugge Het lokaal van de koninklijke schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos was zondag het decor voor de laatste manche van de Master of Flanders.

Met 120 deelnemers die uit alle hoeken van België kwamen, was dat meteen ook figuurlijk een schot in de roos. Frédéric Vukojevic behaalde een eerste plaats bij de luchtpistoolschutters. Vukojevic en Ann Vanoverbeke zijn ook kampioen geworden van de Vlaamse kampioenschappen 2019. Meteen twee grote titelkandidaten voor de Belgische titel in november in Marche-en-Famenne. Sint-Pieters-Roos heeft een momenteel een twintigtal jeugdschutters (jonger dan 18 jaar) en drie internationale schutters (Ine Verschragen, Frédéric Vukojevic en Valerie Willems).