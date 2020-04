Sint-Lodewijkscollege organiseert virtuele kennismaking voor nieuwe leerlingen Bart Huysentruyt

20 april 2020

09u53 0 Brugge Door de coronamaatregelen is het voor laatstejaarsscholieren uit het basisonderwijs niet mogelijk om op bezoek te gaan bij middelbare scholen en zo hun studiekeuze voor het secundair te maken. Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge organiseert daarom een virtuele rondleiding op haar website.

De school had haar traditionele infomiddag gepland op zaterdag 25 april. Die opendeurdag gaat niet door, maar de school heeft op haar website een virtuele rondleiding geplaatst, zodat nieuwe leerlingen toch kunnen kennismaken met de mogelijkheden van het college. De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 gaan van start op dinsdag 21 april. “Jaarlijks verwelkomt onze school tussen 200 en 240 nieuwe leerlingen in het eerste middelbaar”, zegt directeur Koen Seynhaeve. “Onze infomiddag in april is steeds een belangrijk moment: we stellen de deuren open om laatstejaars uit het lager onderwijs en hun ouders te laten kennismaken met de school, de studierichtingen en de leerkrachten. Helaas is dat dit jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk.”

Muziekstudio’s

Het Sint-Lodewijkscollege plaatste op haar website een virtuele rondleiding met 360 graden-beelden en video’s, waarmee je een klas, de eetzaal, het auditorium, de sporthal, vaklokalen en de gloednieuwe muziekstudio’s kan bezoeken. Een aantal leerkrachten geeft in een korte video tekst en uitleg over hoe we werken en wat leerlingen mogen verwachten van het college. “De digitale inschrijving is de eerste stap”, verduidelijkt de directeur. “Zodra we mogen, zullen we de ingeschreven leerlingen en hun ouders uitnodigen voor een gesprek zodat we alles nog eens kunnen toelichten en de laatste formaliteiten kunnen afhandelen.”

Overhoringen

De leerlingen krijgen nog steeds les vanop afstand. Koen Seynaeve: “We zijn sinds midden maart overgeschakeld op een nieuw regime. Onze school is steeds nieuwe leerstof blijven aanbieden aan haar leerlingen. De globale visie is dat leerlingen zelf een stuk leerinhoud verwerken en dat die materie vervolgens in live videolessen verder wordt verduidelijkt en behandeld. Uiteraard hebben we nieuwe methodieken moeten ontwikkelen en hebben we daar ook leergeld voor betaald. Maar eigenlijk is er daardoor voor de meeste vakken geen of nauwelijks leerachterstand tegenover het normale schoolleven.” Er zijn zelfs nog altijd overhoringen. “Zodra de school weer open mag, is het de bedoeling een synthese van de geziene leerstof te bespreken, vooraleer we dan weer verder gaan met het normale programma”, besluit de directeur van het Sint-Lodewijkscollege.