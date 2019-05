Sint-Lodewijkscollege opent nieuw internaat Palaestra Bart Huysentruyt

28 mei 2019

12u36 0 Brugge Het Sint-Lodewijkscollege heeft haar open internaat grondig gerenoveerd. Het gebouw op de hoek van de Hauwerstraat en de Maagdenstraat ging zopas open.

Net voor die leerlingen die niet elke dag weer huiswaarts kunnen trekken, opende het college in september 2011, samen met de Abdijschool van Zevenkerken, het open internaat Palaestra in Brugge, dat de voorbije twee schooljaren grondig gerenoveerd werd. Palaestra (Grieks voor oefenplaats, red.) bevindt zich in de binnenstad op de hoek van de Hauwerstraat met de Maagdenstraat en de Klokstraat. Omdat de gebouwen gedateerd waren, besliste de scholengemeenschap renovatiewerken uit te voeren. “Palaestra is er voor jonge mensen, vanaf 12 jaar en dit zowel voor jongens als meisjes, ongeacht hun schoolkeuze”, verduidelijkt beheerder Frederick Verroens, die er sinds september 2011 de dagelijkse werking coördineert. “Ons internaat wil een harmonische thuis bieden voor schoolgaande jongeren uit de hele regio.” In het gerenoveerde gebouw bevinden zich 60 kamers, elk voorzien van eigen sanitaire voorzieningen. De school gebruikt ook studentenaccommodatie Kotville, waar nog eens 68 plaatsen zijn.