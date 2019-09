Sint-Lodewijkscollege krijgt groen licht voor nieuw internaat van 6,5 miljoen euro Mathias Mariën

24 september 2019

07u27 8 Brugge Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge breidt verder uit. De school in de Magdalenastraat heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw internaat, waar plaats zal zijn voor een tachtigtal bedden. De kostprijs schommelt rond de 6,5 miljoen euro.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon kwam het project maandagmiddag toelichten in de schoolgebouwen. “Het is positief dat er is gekozen om het nieuwe internaat in te plannen op het schoolterrein. Op die manier hoeft er geen nieuwe open ruimte aangesneden worden", aldus schepen Demon.

Het internaat komt namelijk op de plaats van de Ark, een ouder gebouw dat wordt gesloopt. In het internaat zal plaats zijn voor 64 kamers, goed voor een tachtigtal bedden. Als alles gaat goed gaat, moet het internaat in 2021 klaar zijn. “Ons internaat, dat nu op twee locaties is gevestigd, wordt ongeveer voor de helft ingenomen door eigen leerlingen", zegt directeur Koen Seynaeve. “Daarnaast is er ook plaats voor een veertigtal jeugdspelers van Club Brugge.”

Het Sint-Lodewijkscollege kan rekenen op subsidies voor de financiering.