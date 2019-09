Sint-Lodewijkscollege investeert 6,5 miljoen in bouw nieuw internaat Mathias Mariën

07u27 6 Brugge Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge breidt verder uit. De school kreeg een vergunning voor de bouw van een nieuw internaat waar plaats zal zijn voor een tachtigtal bedden. Het prijskaartje schommelt rond de 6,5 miljoen euro.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon kwam het project maandagmiddag toelichten in de schoolgebouwen. “Het is positief dat is gekozen om de bouw in te planten op de bestaande bebouwing. Op die manier hoeft er geen nieuwe open ruimte aangesneden worden", aldus Demon. Het project komt er namelijk op de plaats van de Ark, een ouder gebouw dat wordt gesloopt. In het internaat zal plaats zijn voor 64 kamers, goed voor een tachtigtal bedden. Als alles gaat goed, moet het internaat in 2021 klaar zijn.