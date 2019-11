Sint-Jansplein en Woensdagmarkt worden groener Bart Huysentruyt

13 november 2019

13u24 0 Brugge Het Sint-Jansplein en de Woensdagmarkt aan het Genthof krijgen meer groen. Dat heeft het stadsbestuur beslist.

De twee pleinen zijn momenteel stenen en grijze vlakten. Met de aanplanting en inrichting van groene zones met bloemen en planten wil schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem pleinen ontharden. Voor de inrichting van de groenzones verdwijnen geen parkeerplaatsen. “Momenteel is het Sint-Jansplein voor 100 procent verhard. De inrichting van een groene zone zal een sterke opwaardering betekenen voor dit plein. De Woensdagmarkt is een saaie stenen vlakte en heeft een troosteloze indruk. Het verharde binnenplein wordt gedeeltelijk onthard en in de plaats komt er meer groen.” De werken gaan van start in het voorjaar 2020.