Sint-Godelievelaan afgesloten door herstelling betonvakken Bart Huysentruyt

24 oktober 2019

12u36 0 Brugge De Sint-Godelievelaan in Sint-Michiels is vanaf 12 november gedeeltelijk afgesloten, omdat enkele betonvakken vernieuwd worden. De werken duren een maand.

Een aannemer voert herstellingswerken uit aan de betonverharding van de rijweg tussen de Arnolduslaan en Sint-Godelievelaan 1A. “Hiervoor zal de weg worden afgesloten en is er een wegomlegging voorzien via Sint-Arnolduslaan-Sint-Michielslaan en Het Kloosterhof”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werfzone en voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand behouden doorgang.