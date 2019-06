Sint-Godelieveabdij decor voor Internationale Yogadag Bart Huysentruyt

04 juni 2019

17u37 0 Brugge De Sint-Godelieveabdij staat op zaterdag 15 juni in het teken van yoga. Naar aanleiding van de internationale yogadag organiseert de stad Brugge, samen met diverse lokale aanbieders, gratis yogasessies in de abdij en haar prachtige tuin.

In 2018 vonden in Brugge voor het eerst activiteiten plaats tijdens de Internationale Yogadag. Verspreid over verschillende parken in Brugge werden toen avondsessie georganiseerd. Dit jaar wordt het concept aangepast. Het aanbod wordt in een volledige dag gegoten op één centrale locatie. Beginners en ervaren yogaliefhebbers komen aan hun trekken, want het aanbod omvat maar liefst met elf verschillende lessen en stijlen. Voor dat uitgebreide aanbod werkt de stad samen met diverse lokale aanbieders. “We starten om 10.30 uur. Er zijn yogasessies voor beginners en gevorderden, maar ook een aanbod voor kinderen en tieners, net als een gezamenlijke ouder-kindsessie. Het wordt een dag van beleving, waar we toch even stil van worden en tot rust kunnen komen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). Om 17.15 uur wordt de avond ingezet met Mantrazingen. Via mantra’s brengen de mensen van Harmanderpal de deelnemers in balans. Later op de avond start een klankschalenconcert van Alberto Paganini, in de indrukwekkende kerk van de Sint-Godelieveabdij. Vooraf inschrijven is verplicht via https://www.brugge.be/internationale-yogadag.