Sinds mei blijven transmigranten plots weg uit West-Vlaanderen: Brexit en nieuwe zeeroute zijn mogelijke verklaringen Mathias Mariën

22 augustus 2019

12u55 0 Brugge Het aantal opgepakte transmigranten in West-Vlaanderen is sinds mei sterk gedaald. Eén van de meest voor de hand liggende oorzaken is dat de transmigranten steeds meer via Noord-Frankrijk de oversteek proberen te maken.

Ter illustratie: in augustus vorig jaar kon de politie in West-Vlaanderen 887 transmigranten oppakken. Deze maand stond de teller op 20 augustus amper op 115. Behoudens een mirakel zet de sterk dalende trend zich dus ook deze maand voort. In juli werden er nog 419 transmigranten minder opgepakt in vergelijking met 2018. Alles samen werden vorig jaar 7.046 transmigranten opgepakt, een record. Ook de eerste maanden van dit jaar bleef het aantal ongeveer hetzelfde. Sinds mei is er echter een trendbreuk waar te nemen. Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen wordt tot de helft minder transmigranten opgepakt. Dat is onder andere het geval in Brugge, waar ze nochtans hetzelfde aantal middelen inzetten. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk, aangezien de zomermaanden normaal het ‘populairst’ zijn bij transmigranten om de oversteek richting Groot-Brittannië te maken. Eén van de meest logische verklaring is dat ze een nieuwe zeeroute hebben gevonden in Noord-Frankrijk. Zowel de Britse als Franse kustwacht konden de jongste tijd transmigranten onderscheppen in een bootje. Een andere mogelijke verklaring is de onzekerheid over de nakende Brexit die ook bij de transmigranten voor onzekerheid zorgt waardoor ze liever in Europa blijven. De nieuwe cijfers betekenen niet dat de waakzaamheid zal afnemen. Zeker met diezelfde Brexit in het vooruitzicht bestaat de kans dat er opnieuw een heropflakkering komt. Als vrachtwagens langer moeten stilstaan, krijgen transmigranten namelijk langer de tijd om erin te kruipen.