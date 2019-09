Shuttlebus rijdt niet meer door Katelijnestraat Bart Huysentruyt

09 september 2019

11u04 0 Brugge Door de werkzaamheden in de Katelijnestraat volgt de gratis shuttledienst vanaf 16 september tot het einde van de volledige heraanleg een aangepast traject.

De haltes ‘Barge’ (onder de Hoge Katelijnebrug) en Katelijne’ (aan de Academie) worden niet langer bediend. Een bijkomende halte wordt voorzien op ’t Zand. De centrumshuttle zal zowel op weekdagen als in het weekend via het Station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt rijden. De centrumshuttle rijdt elke dag tussen 7.20 en 19 uur een traject tussen de randparking Lodewijk Coiseaukaai en het station. Een ritje is altijd gratis.

De aangepaste uurregeling kan worden geraadpleegd op www.brugge.be/shuttlebus.