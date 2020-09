Shoppers ontdekken 44 hippe adresjes op een handige kaart tijdens koopjesweekend Bart Huysentruyt

14u31 0 Brugge In Brugge kan je dit weekend 44 hippe adresjes in de binnenstad ontdekken tijdens het eerste koopjesweekend van september.

De actie, met bijhorend kaartje, is een initiatief van de stad in samenwerking met het modeblad Feeling. Het kadert het in relanceplan om na de lockdown weer meer volk naar Brugge te krijgen. “De solden zijn natuurlijk niet geweest wat iedereen ervan verwacht had", zegt schepen van Lokale Economie Pablo Annys (sp.a). “Bovendien kwam daar een beperking bij dat er niet meer met twee geshopt mocht worden. Dat zorgde eind juli voor een dieptepunt. Maar sinds er weer samen gewinkeld kan worden, zie je ook meer volk in onze straten. Er is weer voorzichtig sprake van funshopping, al merken de handelaars dat er vooral heel gericht gekocht wordt. Maar er wordt gekocht en dat is op dit moment het belangrijkste.”

Feeling deed een oproep naar lokale hippe adresjes. Zo'n negentig handelaars stelden zich kandidaat, 44 werden weerhouden. Het gaat om adresjes waar je kledij kan kopen, accessoires en andere leuke spullen, maar ook koffiebars. Je vindt alles terug op www.feeling.be/Brugge.