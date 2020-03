Sfeergroep Cercle Brugge hangt spandoeken op aan Brugse ziekenhuizen: “Jullie werk houdt ons sterk” Siebe De Voogt

19 maart 2020

09u45 124 Brugge Bijzonder mooie taferelen aan de Brugse ziekenhuizen donderdagmorgen. Het personeel van het AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas werd onthaald met groen-zwarte spandoeken: een initiatief van Vak 213, sfeergroep van Cercle Brugge. “Jullie werk houdt ons sterk”, stond er aan de ingangen te lezen.

Supporters van de groen-zwarte Vereniging waren naar verluidt vier uur bezig met het maken van de spandoeken. Met hun actie wilden ze de dokters, verpleeg- en zorgkundigen, poetshulpen en logistiek en administratief bedienden een hart onder de riem steken in deze moeilijke coronatijden. “We zijn jullie allemaal dankbaar, want jullie werk houdt ons sterk!”, richt Vak 213 zich tot het ziekenhuispersoneel. “Ook willen we langs deze weg iedereen een hart onder de riem steken tijdens deze moeilijke periode! Samen moeten en gaan we erdoorheen!”

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.