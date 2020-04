Serviceclub Soroptimist schenkt 10 laptops aan OCMW Brugge: “We zoeken er nog 60" Bart Huysentruyt

21 april 2020

17u26 0 Brugge Serviceclub Soroptimist International Brugge heeft 10 gloednieuwe laptops geschonken aan OCMW Brugge. Die zijn bedoeld voor kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen. De actie volgt op een oproep om zo veel mogelijk ICT-materiaal te verzamelen voor deze doelgroep.

De laptops werden op de OCMW-hoofdzetel overhandigd door Liliane Bosschaert en Benedikte Bruggeman van Soroptimist International Brugge. “Gezinnen met kinderen hebben het tijdens de coronacrisis niet onder de markt”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Ook na de paasvakantie worden de lessen op school niet meteen heropgestart. Scholen proberen maximaal digitaal taken aan te reiken en les te geven, maar wie thuis geen computer heeft, kijkt tegen problemen aan. De meest kwetsbare kinderen kunnen niet bijbenen en dreigen een leerachterstand op te lopen.”

De voorbije weken werden in Brugge al een kleine 100 laptops in bruikleen verdeeld onder Brugse gezinnen die aan de voorwaarden voldoen. Onder andere Oxfam en Club Brugge deden hun duit in het zakje. Er staan nu nog ruim 60 aanvragen op de wachtlijst voor ondersteunend ICT-materiaal. Kwetsbare jongen die de komende weken dringende printopdrachten voor schooltaken hebben, kunnen hiervoor terecht in Hoogstraat 9. Taken mogen doorgemaild worden, en de jongeren kunnen de prints daar in veilige omstandigheden ophalen.

Wie zelf laptops of ICT-materiaal wil schenken, kan dat doen via Huis van het Kind Brugge. Het team is bereikbaar op info@huisvanhetkindbrugge.be of op telefoonnummer 050/47.55.15.