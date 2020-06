Sensoren alarmeren wanneer Brugse vuilnisbak vol zit: stad introduceert 240 slimme manden Bart Huysentruyt

24 juni 2020

11u20 0 Brugge De stad Brugge experimenteert deze zomer met 240 ‘slimme’ afvalmanden. Ze moeten ervoor zorgen dat er geen vuilnis meer rondom vuilnisbakken ligt.

Drukbezochte plaatsen in Brugge zijn vaak ontsierd door overvolle afvalbakken, die de ophaalploegen op regelmatige tijdstippen ledigen en reinigen. Om dat efficiënter aan te pakken voorziet de stad Brugge deze zomer 240 slimme afvalmanden, voorzien van een sensor die vullingsgraden meet en doorstuurt. Op basis van verzamelde data krijgt de ophaalploeg een overzicht van de afvalmanden die aan lediging toe zijn.

“Eigenlijk wilden we al starten in het voorjaar, maar door de coronacrisis is dat wat uitgesteld”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Dit project is een samenwerking tussen een Belgisch en Nederlands bedrijf die eind 2019 na een selectieprocedure werden gekozen uit andere Europese kandidaturen. “We willen op een specifieke manier nagaan welke de voordelen op vlak van personeelskost, mobiliteit en milieu zijn bij gebruik van slimme afvalmanden.”