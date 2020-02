Senioren krijgen een ‘zilverroute’ in het Dampoortkwartier: “Elke 200 meter staat er een bank” Bart Huysentruyt

05 februari 2020

20u15 0 Brugge Bij de heraanleg van achtttien straten in het Dampoortkwartier in Sint-Kruis komt er een aparte wandelroute voor de vele senioren in de buurt. Daar is immers vraag naar. “We gaan minstens om de tweehonderd meter een bank plaatsen om uit te rusten", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). De stad zoekt nog een naam.

De aanleiding was de vraag naar meer toegankelijkheid van de voetpaden door de senioren in de verouderde wijk van Sint-Kruis. Er zijn een pak woonzorgcentra in de buurt en in de wijken wonen ook veel senioren. “We komen graag tegemoet aan die vragen", zeggen schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) en burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Zij deden dinsdagavond de plannen uit de doeken tijdens een infovergadering.

Beleefpunten

“De wandelroute is er voor iedereen, maar specifiek voor de senioren plaatsen we minstens om de tweehonderd meter een zitbank. Het voetpad wordt breder en om de drie- tot vierhonderd meter zorgen we voor wat beleefpunten. Dat kan een toestel zijn of een bezienswaardigheid. Het is de bedoeling om mensen meer te doen bewegen, ontmoeten en ook een beetje uit te dagen.”

Achttien straten

De hele wijk krijgt een opknapbeurt. Concreet gaat het om deze straten: Geralaan, Genadedal, Mantelstuk, Wiedauwbos (gedeelte huisnummers 1-6), Kartuizersstraat, Kartuizersmeers, Karel van Mandersstraat (huisnummers 1-123 en 2-130), Julius Dooghelaan, Tuiniersstraat, Kloostermuur, Korte Sportstraat, Sportstraat, Edestraat, Koolstuk, Paradijsstraat, Dampoortstraat (huisnummers 147 tot 265), Zuidervaartje en De Tuintjes. De rijweg wordt smaller en de voetpaden breder. In de Kartuizersstraat en Sportstraat komt er een asverschuiving om de snelheid van het verkeer te doen minderen. Dezelfde functie heeft het verkeersplateau in de Dampoortstraat. Daar wordt het fietspad liefst twee meter breed. De parkeerplaatsen worden meestal behouden. Er komen ook meer bomen. De werken starten in 2021 en zullen meer dan twee miljoen euro kosten. Samen met de Katelijnestraat in de binnenstad van Brugge is dit het grootste wegenwerk van deze legislatuur.

De stad Brugge gaat nog op zoek naar een mooie naam voor de ‘zilverroute’ in de Dampoortwijk. Suggesties kunnen doorgegeven worden op www.brugge.be/dampoortroute.