Scootmobiel, het enige vervoersmiddel van mindervalide man (69), gaat in vlammen op Mathias Mariën

08 september 2020

16u04 3 Brugge Langs de Leopold I-laan in Brugge is maandagnacht de scootmobiel van een 69-jarige man volledig uitgebrand. De zestiger heeft een handicap en de scootmobiel was zijn enige vervoersmiddel.

De brand ontstond rond 4.30 uur. De man lag te slapen en hoorde plots glasscherven vallen. Toen de 69-jarige ging kijken, zag hij vlammen aan het raam. Zijn scootmobiel stond op het voetpad voor zijn appartement op te laden met een kabel naar binnen en had vuur gevat.

De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Ze kon evenwel niet vermijden dat het voertuig helemaal uitbrandde. Ook het raam van zijn appartement sneuvelde.

Hoe de accu van de scootmobiel tijdens het opladen in brand kon vliegen, is ook voor de eigenaar een raadsel. Het feit dat hij zijn voertuig buiten liet opladen, bleek wel een geluk bij een ongeluk. Als de scootmobiel binnen had gestaan, was de schade in het appartement wellicht veel groter geweest.